Плей-офф НХЛ: Эдмонтон уступил Анахайму, Филадельфия забила 5 голов Питтсбургу
В ночь на четверг, 23 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-оф НХЛ за 22 апреля
Филадельфия – Питтсбург – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 4 Малкин (Кросби, Раст)
1:1 – 25 Зеграс (Мартон, Драйсдейл)
2:1 – 29 Ристолайнен (Кутюрье, Джулсен)
3:1 – 31 Силер (Кутюрье, Джулсен)
3:2 – 49 Карлссон (Новак, Ракелль)
4:2 – 52 Кэйтс (Драйсдейл, Зеграс)
5:2 – 58 Типпет (Кэйтс)
Счет в серии: 3-0
Миннесота – Даллас – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 1 Рантанен (Дюшен, Робертсон)
0:2 – 13 Робертсон (Дюшен)
1:2 – 18 Юханссон (Бринк)
2:2 – 25 Эрикссон Эк (К. Хьюз, Болди)
3:2 – 37 МакКэррон (Брудин, Фолиньо)
3:3 – 50 Дюшен (Джонстон, Рантанен)
3:4 – 92 Джонстон (Робертсон, Хейсканен)
Счет в серии: 1-2
Эдмонтон – Анахайм – 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Шайбы:
1:0 – 8 Драйзайтль (Уолмэн, Подколзин)
1:1 – 12 Готье (Киллорн)
1:2 – 22 Труба (Терри, Лакомб)
1:3 – 25 Киллорн (Лакомб, Готье)
2:3 – 31 Мерфи (Капанен, Драйзайтль)
2:4 – 35 Пелинг (Киллорн)
3:4 – 37 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Экхольм)
4:4 – 53 Самански (Савой, Рословик)
4:5 – 55 Готье
4:6 – 58 Пелинг (Лакомб)
Счет в серии: 1-1
