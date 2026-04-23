iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Эдмонтон уступил Анахайму, Филадельфия забила 5 голов Питтсбургу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
В ночь на четверг, 23 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-оф НХЛ за 22 апреля

Филадельфия – Питтсбург – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы:
0:1 – 4 Малкин (Кросби, Раст)
1:1 – 25 Зеграс (Мартон, Драйсдейл)
2:1 – 29 Ристолайнен (Кутюрье, Джулсен)
3:1 – 31 Силер (Кутюрье, Джулсен)
3:2 – 49 Карлссон (Новак, Ракелль)
4:2 – 52 Кэйтс (Драйсдейл, Зеграс)
5:2 – 58 Типпет (Кэйтс)

Счет в серии: 3-0

Миннесота – Даллас – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы:
0:1 – 1 Рантанен (Дюшен, Робертсон)
0:2 – 13 Робертсон (Дюшен)
1:2 – 18 Юханссон (Бринк)
2:2 – 25 Эрикссон Эк (К. Хьюз, Болди)
3:2 – 37 МакКэррон (Брудин, Фолиньо)
3:3 – 50 Дюшен (Джонстон, Рантанен)
3:4 – 92 Джонстон (Робертсон, Хейсканен)

Счет в серии: 1-2

Эдмонтон – Анахайм – 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)

Шайбы:
1:0 – 8 Драйзайтль (Уолмэн, Подколзин)
1:1 – 12 Готье (Киллорн)
1:2 – 22 Труба (Терри, Лакомб)
1:3 – 25 Киллорн (Лакомб, Готье)
2:3 – 31 Мерфи (Капанен, Драйзайтль)
2:4 – 35 Пелинг (Киллорн)
3:4 – 37 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Экхольм)
4:4 – 53 Самански (Савой, Рословик)
4:5 – 55 Готье 
4:6 – 58 Пелинг (Лакомб)

Счет в серии: 1-1

Популярное на сайте

Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

Европа11:12
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Формула 110:42
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Европа10:10
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
Европа09:48
Кейн повторил результат Левандовски в Кубке Германии
НХЛ09:20
Кубок Стэнли: Филадельфия снова обыграла Питтсбург
НХЛ09:15
Плей-офф НХЛ: Эдмонтон уступил Анахайму, Филадельфия забила 5 голов Питтсбургу
НБА08:50
Плей-офф НБА: Оклахома забрала и второй домашний матч в серии с Финиксом
НБА08:44
Плей-офф НБА: Оклахома уверенно обыграл Финикс, Орландо уступил Детройту
Европа08:22
Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне
Европа07:54
Ямаль под угрозой пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK