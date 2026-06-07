Роналду повторил антирекорд двухлетней давности

Накануне прошёл матч сборной Португалии, в котором лидер национальной команды Криштиану Роналду продлил свою неголевую серию.

В игре против Чили звёздный португалец не сумел отметиться голом, тем самым он не забивает в двух матчах подряд и в трёх из четырёх последних игр.

Добавим, что ранее Криштиану не смог отличиться ни разу за 5 матчей - такое антидостижение он установил на Евро-2024.

Напомним, что в матче против Чили тренер португальцев сменил 41-летнего форварда в перерыве, вместо него вышел Гонсалу Гедеш, который сумел забить гол.

К слову, Яремчук высказался о работе под руководством Мальдеры.

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