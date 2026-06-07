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Плей-офф НХЛ: Вегас одолел Каролину во втором овертайме

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 7 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 6 июня

Вегас – Каролина – 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, по буллитам - 1:0)

Счет в серии: 2-1

Шайбы:
1:0 – 30 Гертл (Марнер, Айкел)
2:0 – 30 Марнер (Теодор, Карлссон)
3:0 – 34 Марнер (Макнэбб)
4:0 – 36 Марнер (Гертл)
4:1 – 47 Мартинук (Станковен, Джарвис)
4:2 – 47 Холл (Блэйк, Ахо)
4:3 – 47 Дж.Стаал (Робинсон, Слэвин)
4:4 – 58 Свечников (Ахо, Дж.Стаал)
5:4 – 85 Теодор (Хауден, Макнэбб)

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