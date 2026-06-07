Холлоуэй пообещал уничтожить Макгрегора: "Нужен яркий финиш"
Ждал этого боя годами.
Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с Конором Макгрегором.
Напомним, что экс-чемпионы UFC ранее встречались в 2013 году, тогда поединок завершился победой Макгрегора по очкам.
Это было 13 лет назад. Мы были двумя молодыми пацанами, которые стремились обратить на себя внимание. И вот где мы сейчас. Ему удалось сделать то, к чему он стремился — он изменил этот спорт. Рад, что он вернулся. Но ему не повезло встретиться со мной в реванше.
Также Холлоуэй рассказал, чего ожидает от реванша:
Потому что у нас предыстория. Я всегда был в списке. Они озвучили нам идею. Мы её приняли. Далее просто смотрели, что из всего этого получится. Понимаю, что фанаты в восторге от камбэка Конора. Но я не планирую задерживаться с ним в октагоне. Мне нужен яркий финиш. Хочу громко хлопнуть дверью.
К слову, Макгрегор поделился информацией о своём соглашении с промоушеном.
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