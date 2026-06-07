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Футбол

Экс-форвард МЮ посоветовал клубу подписать нападающего Барселоны

Призвал подписать Левандовски для передачи опыта молодёжи.
Сегодня, 10:13       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Юнайтед футболка / Getty Images
Манчестер Юнайтед футболка / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси заявил, что переход Роберта Левандовски в английскую команду стал бы удачным решением для клуба.

По его словам, опытный экс-форвард Барселоны и Баварии мог бы стать наставником для молодых игроков, включая Беньямина Шешко, и помочь им в развитии: "С учетом того, что Шешко - молодой и развивающийся футболист, присутствие такого игрока, как Левандовски, пошло бы ему только на пользу", — приводит слова The Standard.

Также Росси назвал возможный краткосрочный контракт с Левандовски "беспроигрышным вариантом" благодаря его большому опыту и статусу.

Это очевидное решение. У него огромное резюме, и на коротком контракте это беспроигрышный вариант, он стал бы невероятным наставником для молодых игроков, передал бы свой опыт участия в больших матчах.

Тем временем гранду Ла Лиги предложили форварда Галатасарая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски ФК Манчестер Юнайтед

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