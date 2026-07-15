Левандовски рассказал, почему не перешёл в другой европейский гранд

Роберт Левандовски рассказал, почему после ухода из Барселоны не стал рассматривать варианты продолжения карьеры в Европе.

По словам польского форварда, за годы, проведённые в каталонском клубе, он настолько привязался к команде, что не видел себя в футболке другого европейского гранда.

Именно поэтому после завершения испанского этапа карьеры он решил попробовать себя за пределами Европы, а именно в МЛС, передаёт Mundo Deportivo.

Левандовски признался, что расставание с Барселоной далось ему непросто, однако переход в американский Чикаго Файр считает правильным шагом. Нападающий отметил, что доволен своим выбором.

Тем временем полузащитник Барселоны вернулся с чемпионата мира‑2026 с серьёзной травмой.

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