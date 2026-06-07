Третий матч финала НБА посетит президент США

Нью-Йорк Никс объявили об усиленных мерах безопасности на третьем матче финальной серии.

Причиной повышенной осторожности стало то, что игру посетит президент США Дональд Трамп.

Клуб предупредил болельщиков о запрете на пронос сумок. Также на матче будут дополнительные проверки по аналогии с аэропортами.

Напомним, что Никс ведут в серии 2:0 против Сан-Антонио.

Ранее появилась информация, что Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул.

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