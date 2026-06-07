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Баскетбол

Третий матч финала НБА посетит президент США

Никс объявил об усилении мер безопасности.
Сегодня, 08:49       Автор: Валентина Чорноштан
Нью-Йорк Никс лого / Getty Images
Нью-Йорк Никс лого / Getty Images

Нью-Йорк Никс объявили об усиленных мерах безопасности на третьем матче финальной серии.

Причиной повышенной осторожности стало то, что игру посетит президент США Дональд Трамп.

Клуб предупредил болельщиков о запрете на пронос сумок. Также на матче будут дополнительные проверки по аналогии с аэропортами.

Напомним, что Никс ведут в серии 2:0 против Сан-Антонио.

Ранее появилась информация, что Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Нью-Йорк Никс

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