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Баскетбол

Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул

Может изменить историю. Сан-Антонио?
Сегодня, 09:40       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

Сан-Антонио второй раз подряд проиграл Никс в финальной серии НБА.

Напомним, что Спёрс, проиграв оба стартовых домашних матча, во второй игре уступили со счётом 104-105.

Добавим, что это лишь третий случай в истории франшизы, когда команда начинает финал с двух домашних поражений.

По имеющимся данным, команды, начинавшие финальную серию с двух домашних поражений, не становились чемпионами, речь идёт об Орландо в 1995 году и Финиксе в 1993-м.

К слову, это не первое антидостижение команды Сан-Антонио, ранее они потерпели историческое поражение.

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