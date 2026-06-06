Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул

Сан-Антонио второй раз подряд проиграл Никс в финальной серии НБА.

Напомним, что Спёрс, проиграв оба стартовых домашних матча, во второй игре уступили со счётом 104-105.

Добавим, что это лишь третий случай в истории франшизы, когда команда начинает финал с двух домашних поражений.

По имеющимся данным, команды, начинавшие финальную серию с двух домашних поражений, не становились чемпионами, речь идёт об Орландо в 1995 году и Финиксе в 1993-м.

Teams in NBA Finals history to lose Games 1 and 2 at home:



2026 Spurs

1995 Magic (swept)

1993 Suns (lost in 6) pic.twitter.com/POzU2eokkn — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 6, 2026

К слову, это не первое антидостижение команды Сан-Антонио, ранее они потерпели историческое поражение.

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