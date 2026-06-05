Сан-Антонио потерпел историческое поражение

Накануне состоялся матч финальной серии между Никс и Сперс. Сан-Антонио впервые в истории клуба проиграл стартовый матч финальной серии НБА.

По имеющейся информации, ранее Сан-Антонио всегда выигрывал стартовые матчи финалов, и нынешнее поражение стало первым подобным случаем в истории клуба, пишет ESPN.

К тому же, Сан-Антонио никогда ранее не оказывался в положении, когда уступает в финальной серии с самого начала и вынужден догонять соперника в решающих матчах.

Тем временем нью-йоркская команда побеждает 12 раз подряд в нынешнем плей-офф. Никс не проигрывает с апреля и продолжает успешную серию в текущем розыгрыше плей-офф.

Также только нынешний Нью-Йорк прошёл 12-матчевый отрезок с рекордной разницей очков.

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