iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли

Он побил рекорд Мориса Ришара, который держался с 1957 года.
Сегодня, 09:46       Автор: Валентина Чорноштан
Митч Марнер / Getty Images
Митч Марнер / Getty Images

Форвард Вегаса вошёл в историю финалов Кубка Стэнли.

Митч Марнер в третьем матче финала сделал самый быстрый хет-трик в истории, сумев забросить три шайбы подряд - на 30:42, 34:32 и 36:52.

Добавим, что ему удалось это сделать за 6:10, тем самым он побил рекорд Мориса Ришара, когда форвард Монреаля трижды забил Бостону за 6:21.

Однако хет-трик Марнера стал 9-м в списке самых быстрых хет-триков, на первом месте находится Тим Керр, который в 1985 году сделал хет-трик за 3:24.

Ранее Каролина повторила достижение Лос-Анджелеса 2014 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вегас Голден Найтс Митч Марнер

Статьи по теме

Каролина повторила свершение Лос-Анджелеса 2014 года Каролина повторила свершение Лос-Анджелеса 2014 года
Плей-офф НХЛ: Вегас совершил камбек против Каролины и повел в финальной серии Плей-офф НХЛ: Вегас совершил камбек против Каролины и повел в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало
Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом

Видео

Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление
Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Дании и другие товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Европа11:48
Ювентус недоволен Ди Грегорио и нацелился на другого голкипера
Бокс11:24
Кто победил в бою Усик – Верхувен. Чисора дал неожиданный ответ
ММА10:48
Холлоуэй пообещал уничтожить Макгрегора: "Нужен яркий финиш"
Европа10:13
Экс-форвард МЮ посоветовал клубу подписать нападающего Барселоны
НХЛ09:46
Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли
Европа09:18
Роналду повторил антирекорд двухлетней давности
НБА08:49
Третий матч финала НБА посетит президент США
НХЛ08:22
Кубок Стэнли: Вегас справился с Каролиной в третьем матче финала
НХЛ08:16
Плей-офф НХЛ: Вегас одолел Каролину во втором овертайме
Украина08:00
Дания — Украина: превью товарищеского матча сборных
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK