Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли
Форвард Вегаса вошёл в историю финалов Кубка Стэнли.
Митч Марнер в третьем матче финала сделал самый быстрый хет-трик в истории, сумев забросить три шайбы подряд - на 30:42, 34:32 и 36:52.
A NATURAL HAT TRICK IN THE SPAN OF 6:10?!— NHL (@NHL) June 7, 2026
MITCH MARNER JUST DID THAT 🤩 #StanleyCup
Powered by @Verizon pic.twitter.com/dyf1qGPOzW
Добавим, что ему удалось это сделать за 6:10, тем самым он побил рекорд Мориса Ришара, когда форвард Монреаля трижды забил Бостону за 6:21.
A hat trick in only 6:10 is absolutely bonkers!— NHL (@NHL) June 7, 2026
Take a bow, Mitch Marner! 👏 #StanleyCup
🇺🇸: ABC
🇨🇦: @Sportsnet & @TVASports pic.twitter.com/qtgHHqynlM
Однако хет-трик Марнера стал 9-м в списке самых быстрых хет-триков, на первом месте находится Тим Керр, который в 1985 году сделал хет-трик за 3:24.
Ранее Каролина повторила достижение Лос-Анджелеса 2014 года.
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