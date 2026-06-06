Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление

Рафаэл Леау нокаутировал оппонента в товарищеском матче с чилийцами.

Португальцы и чилийцы устроили драку на поле / Getty Images

Товарищеский матч в Лиссабоне между сборными Португалии и Чили ознаменовался скандальным инцидентом под занавес первого тайма.

Перед перерывом поединка, в котором португальцы одержали победу 2:1, обе команды обоюдно остались на поле вдесятером из-за драки.

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Эпизод начался со столкновения португальца Жоау Канселу с чилийцами Иваном Романом и Фелипе Фаундесом, после чего к стычке подключились другие футболисты. А наиболее активно в ходе массовой толкотни себя проявили Роман и Рафаэл Леау - вингер португальцев в какой-то момент ударил соперника кулаком по лицу, после чего тот оказался на газоне.

За неспортивное поведение главный арбитр сразу выписал Леау прямую красную карточку. Впрочем, пострадавший от удара португальца Роман получил аналогичное наказание.

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

Ранее сообщалось, что Леау летом может перебраться из Милана в АПЛ.

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