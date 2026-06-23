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Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Звездному португальцу покорилось уникальное историческое достижение.
Сегодня, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во вторник, 23 июня, сборная Португалии встречается с Узбекистаном во втором туре группового раунда чемпионата мира-2026.

Португальская команда повела в поединке на шестой минуте усилиями Криштиану Роналду, а на 39-й минуте звездный нападающий оформил дубль, сделав счет 3:0. Для португальца эти забитые мячи стали первыми на нынешнем мировом первенстве.

Благодаря этим голам Роналду стал первым в истории футболистом, который забивал на шести различных чемпионатах мира. Ранее он отличался на мировых первенствах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

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Всего на данный момент на счету португальца десять результативных ударов на Мундиалях.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

Источник видео: MEGOGO

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