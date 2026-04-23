Плей-офф НБА: Оклахома уверенно обыграл Финикс, Орландо уступил Детройту
В ночь на четверг, 23 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 22 апреля
Детройт — Орландо — 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)
Детройт: Каннингем (27 + 11 передач + 7 потерь), Харрис (16 + 11 подборов), Томпсон (11 + 8 подборов), Дюрен (11 + 9 подборов), Д. Робинсон (10) – старт; Стюарт (10), Дженкинс (4), Леверт (4), Хертер (3), Грин (2).
Орландо: Саггс (19), Банкеро (18 + 8 передач), Бэйн (12), Ф. Вагнер (12 + 7 подборов), Картер (3) – старт; Ричардсон (6), Блэк (5), Битадзе (3), да Силва (3), Кэйн (2).
Счет в серии: 1-1
Оклахома — Финикс — 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)
Оклахома: Гилджес-Александер (37 + 9 передач), Холмгрен (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (19), Дорт (9), Хартенштайн (9 + 10 подборов) – старт; Митчелл (14), Карузо (7), Джо (6).
Финикс: Брукс (30), Букер (22 + 7 подборов + 5 потерь), Грин (21 + 7 потерь), Гиллеспи (7 + 6 передач), Игодаро (7 + 8 подборов) – старт; О’Нил (16 + 9 подборов), Малуач (4).
Счет в серии: 2-0
