Плей-офф НБА: Оклахома уверенно обыграл Финикс, Орландо уступил Детройту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images

В ночь на четверг, 23 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 22 апреля

Детройт — Орландо — 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)

Детройт: Каннингем (27 + 11 передач + 7 потерь), Харрис (16 + 11 подборов), Томпсон (11 + 8 подборов), Дюрен (11 + 9 подборов), Д. Робинсон (10) – старт; Стюарт (10), Дженкинс (4), Леверт (4), Хертер (3), Грин (2).

Орландо: Саггс (19), Банкеро (18 + 8 передач), Бэйн (12), Ф. Вагнер (12 + 7 подборов), Картер (3) – старт; Ричардсон (6), Блэк (5), Битадзе (3), да Силва (3), Кэйн (2).

Счет в серии: 1-1

Оклахома — Финикс — 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)

Оклахома: Гилджес-Александер (37 + 9 передач), Холмгрен (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (19), Дорт (9), Хартенштайн (9 + 10 подборов) – старт; Митчелл (14), Карузо (7), Джо (6).

Финикс: Брукс (30), Букер (22 + 7 подборов + 5 потерь), Грин (21 + 7 потерь), Гиллеспи (7 + 6 передач), Игодаро (7 + 8 подборов) – старт; О’Нил (16 + 9 подборов), Малуач (4).

Счет в серии: 2-0

