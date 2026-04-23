iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ямаль под угрозой пропустить остаток сезона

Получил травму в матче с Сельтой.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
В среду, 22 апреля, Барселона сыграла против Сельты в рамках Ла Лиги, и их ключевой игрок Ламин Ямаль получил повреждение к концовке первого тайма.

Испанец заработал пенальти и сам его реализовал, однако позже показал, что ему необходима замена, и лег на газон. Отмечается, что, возможно, 18-летний вингер повредил мышцу бедра во время удара с точки.

После игры авторитетное издание Mundo Deportivo сообщило, что предварительные тесты "блауграны" указывают на разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Добавим, что если разрыв подтвердится, Ямаль пропустит оставшуюся часть сезона, а также участие в Чемпионате мира будет под вопросом для испанца.

Тем временем Бавария одолела Байер на пути в финал Кубка Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK