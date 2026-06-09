Стало известно, кто заменит Флика в Барселоне

Уже сейчас подыскивает преемника немецкого специалиста.

Барселона уже начала подыскивать тренера, который сменит Ханси Флика.

Как сообщает As, главным кандидатом на роль наставника каталонской команды является их бывший игрок - Сеск Фабрегас.

Отмечается, что представители Барселоны уже общались с испанским специалистом по поводу возможного назначения в 2028 году.

Напомним, что именно в 2028 году соглашение Флика с "сине-гранатовыми" подходит к концу, однако если немец пожелает провести ещё один сезон на посту тренера, это желание осуществится.

Тем временем Манчестер Юнайтед может выкупить звезду Тоттенхэма.

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