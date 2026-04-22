Байер - Бавария 0:2: обзор матча и результат игры 22.04.2026

Мюнхенцы одержали гостевую победу над леверкузенцами.
Вчера, 23:52       Автор: Игорь Мищук
Бавария обыграла Байер / Getty Images

В среду, 22 апреля, Байер принимал на своем поле Баварию в полуфинальном матче Кубка Германии.

Мюнхенская команда, уже оформившая чемпионство в этом сезоне, поборется еще за один национальный трофей после победы над леверкузенским соперником со счетом 2:0.

Бавария повела в противостоянии в середине первого тайма благодаря голу Гарри Кейна. А победный для мюнхенцев результат уже в компенсированное к матчу время закрепил Луис Диас.

В финале Кубка Германии Бавария встретится с победителем другого полуфинала Штутгарт - Фрайбург, который состоится 23 апреля.

Статистика матча Байер - Бавария

Байер - Бавария 0:2

Голы: Кейн, 22, Диас, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 1.95
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 4 - 6
Фолы: 11 - 18

Байер: Флеккен - Кванса, Андрих (Тилльман, 84), Тапсоба - Васкес (Поку, 39), Паласиос, Гарсия, Гримальдо - Маза, Телла (Калбрет, 77) - Шик.

Бавария: Нойер - Станишич, Упамекано, Та, Лаймер (Дэвис, 74) - Киммих, Павлович (Горецка, 74) - Олисе, Мусиала (Ким, 84), Диас - Кейн.

Предупреждения: Тапсоба, Гримальдо - Павлович.

