Байер - Бавария 0:2: обзор матча и результат игры 22.04.2026
В среду, 22 апреля, Байер принимал на своем поле Баварию в полуфинальном матче Кубка Германии.
Мюнхенская команда, уже оформившая чемпионство в этом сезоне, поборется еще за один национальный трофей после победы над леверкузенским соперником со счетом 2:0.
Бавария повела в противостоянии в середине первого тайма благодаря голу Гарри Кейна. А победный для мюнхенцев результат уже в компенсированное к матчу время закрепил Луис Диас.
В финале Кубка Германии Бавария встретится с победителем другого полуфинала Штутгарт - Фрайбург, который состоится 23 апреля.
Статистика матча Байер - Бавария 23-го тура чемпионата Германии
Байер - Бавария 0:2
Голы: Кейн, 22, Диас, 90+3
Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 1.95
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 4 - 6
Фолы: 11 - 18
Байер: Флеккен - Кванса, Андрих (Тилльман, 84), Тапсоба - Васкес (Поку, 39), Паласиос, Гарсия, Гримальдо - Маза, Телла (Калбрет, 77) - Шик.
Бавария: Нойер - Станишич, Упамекано, Та, Лаймер (Дэвис, 74) - Киммих, Павлович (Горецка, 74) - Олисе, Мусиала (Ким, 84), Диас - Кейн.
Предупреждения: Тапсоба, Гримальдо - Павлович.
