Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии

Мюнхенцы оформили досрочный титул.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Бавария оформила досрочный чемпионский титул.

В 30-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб уверенно обыграл Штутгарт и стал недосягаемым для преследователей.

Для Баварии это 35-й чемпионский титул и обновление рекорда. У ближайшего Нюрнберга лишь девять титулов.

В теекущем сезоне мюнхенцы проиграли лишь один матч из тридцати и еще четыре раза сыграли вничью.

Ранее также Манчестер Сити укрепил свои шансы на чемпионский титул.

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

