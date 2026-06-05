Харт возглавил три категории в финальной серии НБА
Форвард Нью-Йорка лидировал по подборам, передачам и перехватам среди всех участников своей команды и соперника, а именно Сан-Антонио.
Джош Харт за 27 минут набрал 3 очка (1 из 5 с игры), 15 подборов, 6 передач и 4 перехвата.
Тем самым он стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось достичь этого показателя в рамках финальной серии.
Josh Hart was the ULTIMATE glue guy in Game 1 🔥— ESPN Insights (@ESPNInsights) June 4, 2026
He becomes the first player to lead both teams outright in rebounds, assists, and steals in a single Finals game. pic.twitter.com/zvvUZ2F6sz
Напомним, что в текущем плей-офф Харт в среднем показывает 10,9 очка, 9,1 подбора, 4,7 передачи и 1,9 перехвата за игру.
Тем временем Сан-Антонио потерпел историческое поражение.
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