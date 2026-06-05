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Баскетбол

Харт возглавил три категории в финальной серии НБА

Стал лидером финала в подборах, передачах и перехватах.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Харт / Getty Images
Джош Харт / Getty Images

Форвард Нью-Йорка лидировал по подборам, передачам и перехватам среди всех участников своей команды и соперника, а именно Сан-Антонио.

Джош Харт за 27 минут набрал 3 очка (1 из 5 с игры), 15 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

Тем самым он стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось достичь этого показателя в рамках финальной серии.

Напомним, что в текущем плей-офф Харт в среднем показывает 10,9 очка, 9,1 подбора, 4,7 передачи и 1,9 перехвата за игру.

Тем временем Сан-Антонио потерпел историческое поражение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Джош Харт

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