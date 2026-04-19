Манчестер Сити сделал серьезную заявку на чемпионский титул

В воскресенье, 19 апреля, Манчестер Сити принимал дома Арсенал.

"Горожане" отлично провели стартовый отрезок, который завершился голом Шерки уже на 16-й минуте матча. Однако сразу же Арсенал ответил голом Хавертца.

Остаток тайма хозяева уверенно владели мячом, но не сумели больше найти подходов к воротам "канониров".

Со стартом второго тайма Холанд пробил в штангу, а Хавертц не сумел переиграть Доннарумму. Обе команды рвались вперед, понимая, что это может быть матч за трофей.

В итогне точнее оказались Манчестер Сити, Холанд ударом низом вывел свою команду вперед. За оставшееся время у Арсенала были пара неплохих шансов, но ударам не хватило точности.

Манчестер Сити - Арсенал 2:1

Голы: Шерки, 116, Холанд, 65 - Хавертц, 18

