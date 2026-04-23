iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона - Сельта 1:0: обзор матча и результат игры 22.04.2026

Лидер чемпионата благодаря голу с пенальти взял еще три очка.
Сегодня, 00:55       Автор: Игорь Мищук
Барселона обыграла Сельту / Getty Images

В среду, 22 апреля, Барселона принимала на своем поле Сельту в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.

Лидер национального первенства сумел справиться с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Ключевой эпизод в противостоянии произошел ближе к концу первого тайма, когда Барселона получила право на пенальти. Йоель Лаго сфолил в своей штрафной площадке, а арбитр указал на точку. Пенальти взялся исполнить Ламин Ямаль, успешно переиграл голкипера, однако во время удара получил повреждения и вместо празднования опустился на газон. В итоге испанец не смог продолжить игру и был вынужденно заменен.

Во второй половине встречи Ферран Торрес мог увеличить преимущество каталонцев, однако его гол был отменен из-за офсайда, а минимальный результат в пользу хозяев поля сохранился до конца матча.

Набрав 82 очка, Барселона продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на девять баллов. Сельта с 44 пунктами расположилась на седьмой позиции.

Статистика матча Барселона - Сельта 33-го тура чемпионата Испании

Барселона - Сельта 1:0

Гол: Ямаль, 40 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 1.41
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 13 - 10

Барселона: Ж. Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин, Канселу (Бальде, 23) - Э. Гарсия, Педри - Ямаль (Барджи, 45+9), Ольмо (де Йонг, 73), Гави (Фермин, 46) - Торрес (Рашфорд, 73).

Сельта: Раду - Родригес, Лаго (Мингеса, 63), Алонсо, Руеда - Лопес (Аспас, 81), Мориба, Каррейра - Жутгла (Сотело, 81), Дуран (Иглесиас, 72), Альварес (Сведберг, 63).

Предупреждения: Э. Гарсия - Лаго.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK