Оценка Забарного за матч ПСЖ

Накануне состоялся матч ПСЖ против Нанта в рамках 26-го тура чемпионата Франции.

В стартовом составе вышел Илья Забарный, который провел на поле все 90 минут. За весь матч украинец сумел 96 раз коснуться мяча, выполнил 81 точную передачу из 84 попыток (96%).

Помимо этого, он выиграл 1 дуэль из 3 (33%), совершил 1 отбор мяча, 1 перехват, 6 выносов, 1 раз заблокировал удар, допустил 4 потери мяча и получил 1 желтую карточку.

Касательно полученного предупреждения, теперь Забарный будет дисквалифицирован в следующем матче Лиги 1 из-за перебора желтых карточек.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оба оценили игру в 7,1 балла.

