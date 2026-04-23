iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Забарного за матч ПСЖ

Провел надежный матч против Нанта.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Накануне состоялся матч ПСЖ против Нанта в рамках 26-го тура чемпионата Франции.

В стартовом составе вышел Илья Забарный, который провел на поле все 90 минут. За весь матч украинец сумел 96 раз коснуться мяча, выполнил 81 точную передачу из 84 попыток (96%).

Помимо этого, он выиграл 1 дуэль из 3 (33%), совершил 1 отбор мяча, 1 перехват, 6 выносов, 1 раз заблокировал удар, допустил 4 потери мяча и получил 1 желтую карточку.

Касательно полученного предупреждения, теперь Забарный будет дисквалифицирован в следующем матче Лиги 1 из-за перебора желтых карточек.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оба оценили игру в 7,1 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный будет дисквалифицированным в следующем матче чемпионата Франции Забарный будет дисквалифицированным в следующем матче чемпионата Франции
ПСЖ с Забарным разгромил Нант ПСЖ с Забарным разгромил Нант
ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

Европа11:12
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Формула 110:42
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Европа10:10
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
Европа09:48
Кейн повторил результат Левандовски в Кубке Германии
НХЛ09:20
Кубок Стэнли: Филадельфия снова обыграла Питтсбург
НХЛ09:15
Плей-офф НХЛ: Эдмонтон уступил Анахайму, Филадельфия забила 5 голов Питтсбургу
НБА08:50
Плей-офф НБА: Оклахома забрала и второй домашний матч в серии с Финиксом
НБА08:44
Плей-офф НБА: Оклахома уверенно обыграл Финикс, Орландо уступил Детройту
Европа08:22
Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне
Европа07:54
Ямаль под угрозой пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK