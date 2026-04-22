iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Нант 3:0: обзор матча и результат игры 22.04.2026

Лидер чемпионата разобрался дома с аутсайдером.
Сегодня, 21:55       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ победил Нант / Getty Images

В среду, 22 апреля, ПСЖ принимал на своем поле Нант в перенесенном матче 26-го тура французской Лиги 1.

Команда Луиса Энрике одержала убедительную победу над одним из аутсайдеров чемпионата, разгромив соперника со счетом 3:0.

В первом тайме Хвича Кварацхелия вывел парижскую команду вперед, реализовав пенальти, а Дезире Дуэ удвоил преимущество. В начале второй половины встречи грузинский вингер довел результат до разгромного.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч, заработав желтую карточку на 41-й минуте.

Набрав 66 очков, ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Нант с 20 баллами расположился на предпоследнем 17-м месте.

Статистика матча ПСЖ - Нант 26-го тура чемпионата Франции

ПСЖ - Нант 3:0

Голы: Кварацхелия, 13 (пен.), 50, Дуэ, 37

Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 0.87
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 6
Фолы: 11 - 8

ПСЖ: Сафонов - Заир-Эмери (Маюлу, 60), Забарный, Маркиньос, Хакими (Эрнандес, 60) - Дро, Бералдо, Невеш (Руис, 60) - Кварацхелия (Мбае, 65), Дембеле (Барколя, 65), Дуэ.

Нант: Лопеш - Мачадо, Коцца, Юссеф, Жилбер, Акапандье (Авазием, 80) - Леруа (Ассумани, 65), Сиссоко, Лепенан (Дефф, 73) - Аблин (Эль-Араби, 80), Мостафа (Ганаго, 65).

Предупреждения: Заир-Эмери, Забарный - Жилбер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нант ПСЖ Лига 1 чемпионат франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Украина22:50
Кубок Украины: Чернигов вышел в финал, где встретится с Динамо
Украина22:25
Чернигов в меньшинстве сенсационно прошел Металлист 1925 в 1/2 финала Кубка Украины
Европа21:55
ПСЖ с Забарным разгромил Нант
Теннис21:08
Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде
Теннис20:40
Ястремская завершила выступления в Мадриде после первого круга
Теннис20:15
Калинина вышла во второй раунд турнира в Мадриде
ЧМ-202620:09
Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026
Украина19:44
"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
Европа19:35
Челси уволил второго тренера за сезон
Украина18:55
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK