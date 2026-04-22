ПСЖ - Нант 3:0: обзор матча и результат игры 22.04.2026
В среду, 22 апреля, ПСЖ принимал на своем поле Нант в перенесенном матче 26-го тура французской Лиги 1.
Команда Луиса Энрике одержала убедительную победу над одним из аутсайдеров чемпионата, разгромив соперника со счетом 3:0.
В первом тайме Хвича Кварацхелия вывел парижскую команду вперед, реализовав пенальти, а Дезире Дуэ удвоил преимущество. В начале второй половины встречи грузинский вингер довел результат до разгромного.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч, заработав желтую карточку на 41-й минуте.
Набрав 66 очков, ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Нант с 20 баллами расположился на предпоследнем 17-м месте.
Статистика матча ПСЖ - Нант 26-го тура чемпионата Франции
ПСЖ - Нант 3:0
Голы: Кварацхелия, 13 (пен.), 50, Дуэ, 37
Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 0.87
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 6
Фолы: 11 - 8
ПСЖ: Сафонов - Заир-Эмери (Маюлу, 60), Забарный, Маркиньос, Хакими (Эрнандес, 60) - Дро, Бералдо, Невеш (Руис, 60) - Кварацхелия (Мбае, 65), Дембеле (Барколя, 65), Дуэ.
Нант: Лопеш - Мачадо, Коцца, Юссеф, Жилбер, Акапандье (Авазием, 80) - Леруа (Ассумани, 65), Сиссоко, Лепенан (Дефф, 73) - Аблин (Эль-Араби, 80), Мостафа (Ганаго, 65).
Предупреждения: Заир-Эмери, Забарный - Жилбер.
