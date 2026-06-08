iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон повторил рекорд Сенны в Монако

Британец сравнялся по подиумам в Монако.
Сегодня, 16:56       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон записал очередное достижение на свой счет.

Напомним, что в Монако семикратный чемпион мира финишировал вторым.

Для Хэмилтона это восьмой подиум в Монте-Карло и это повторение рекорда Айртона Сенны.

При этом бразилец все еще опережает британца по победам в Монако - шесть побед против трех.

Ранее также другой пилот побил рекорд Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Представитель Мерседеса выиграл Гран-при Канады Представитель Мерседеса выиграл Гран-при Канады
Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая
Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая
Хэмилтон: У этой машины есть часть моей ДНК Хэмилтон: У этой машины есть часть моей ДНК

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи молодежной сборной Украины, сборных Нидерландов и Франции
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Европа18:27
Бывший форвард Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Снукер18:00
ТОП-5 интриг сезона в снукере: кто обойдет Трампа, останется ли в профи Бойко
Киберспорт17:50
IEM Cologne Major 2026: B8 обыграли MIBR и сохранили место на турнире
Европа17:45
Защитник сборной Украины получил новый контракт
Формула 116:56
Хэмилтон повторил рекорд Сенны в Монако
Европа и мир16:20
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027
Европа15:12
Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии
ЧМ-202614:35
Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026
Европа13:49
Защитник Челси изъявил желание перейти в Барселону
Бокс13:05
"Прошла неделя, никаких новостей": Кабайел напомнил Усику об обязательстве провести бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK