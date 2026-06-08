Хэмилтон повторил рекорд Сенны в Монако

Британец сравнялся по подиумам в Монако.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон записал очередное достижение на свой счет.

Напомним, что в Монако семикратный чемпион мира финишировал вторым.

Для Хэмилтона это восьмой подиум в Монте-Карло и это повторение рекорда Айртона Сенны.

При этом бразилец все еще опережает британца по победам в Монако - шесть побед против трех.

Ранее также другой пилот побил рекорд Макса Ферстаппена.

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