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Автоспорт

Антонелли побил рекорд Ферстаппена

Итальянец стал самым молодым пилотом с Большим шлемом.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли установил новый рекорд Формулы-1.

Напомним, что накануне гонщик стал победителем Гран-при Монако.

Таким образом итальянец еще установил новый рекорд, став самым молодым победителем Гран-при с Большим шлемом.

Антонелли взял поул, лидировал в течение всех кругов гонки и победил с лучшим кругом в возрасте 19 лет, 9 месяцев и 13 дней.

Предыдущее достижение было установлено Максом Ферстаппеном в возрасте 23 года, 9 месяцев и 4 дня на Гран-при Австрии-2023.

С результатами Гран-при Монако вы можете на нашем сайте.

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