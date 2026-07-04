Антонелли удивлён скоростью Феррари на прямых в Сильверстоуне

Пилот Мерседеса Кими Антонелли отметил, что Феррари значительно прибавила в скорости на Гран‑при Великобритании.

Итальянский гонщик отметил, что по ходу уик‑энда итальянская команда стала одним из главных сюрпризов, сумев заметно улучшить показатели в сравнении с предыдущими этапами, передаёт источник FormulaPassion.

Антонелли подчеркнул, что теперь Феррари едет на прямых на уровне Мерседеса или даже быстрее, и высоко оценил работу соперников и поул Льюиса Хэмилтона в спринтовой квалификации.

При этом он добавил, что Мерседес остаётся в борьбе, но команде необходимо улучшить работу с энергией и сделать шаг вперёд в настройках машины перед следующими сессиями.

К слову, бывший руководитель Ред Булл появится в паддоке впервые после ухода.

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