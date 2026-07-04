iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли удивлён скоростью Феррари на прямых в Сильверстоуне

Лидер чемпионата отметил прогресс Скудерии.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседеса Кими Антонелли отметил, что Феррари значительно прибавила в скорости на Гран‑при Великобритании.

Итальянский гонщик отметил, что по ходу уик‑энда итальянская команда стала одним из главных сюрпризов, сумев заметно улучшить показатели в сравнении с предыдущими этапами, передаёт источник FormulaPassion.

Антонелли подчеркнул, что теперь Феррари едет на прямых на уровне Мерседеса или даже быстрее, и высоко оценил работу соперников и поул Льюиса Хэмилтона в спринтовой квалификации.

При этом он добавил, что Мерседес остаётся в борьбе, но команде необходимо улучшить работу с энергией и сделать шаг вперёд в настройках машины перед следующими сессиями.

К слову, бывший руководитель Ред Булл появится в паддоке впервые после ухода.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Хэмилтон может остаться в Формуле до 2027 Хэмилтон может остаться в Формуле до 2027
Леклер удивлён поулом Расселла под жёлтым флагом Леклер удивлён поулом Расселла под жёлтым флагом
Леклер раскрыл главную проблему Феррари в Австрии Леклер раскрыл главную проблему Феррари в Австрии
ФИА запрещает новинку Мерседес после жалобы Феррари ФИА запрещает новинку Мерседес после жалобы Феррари

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Канады в 1/16 и игра Франции в 1/8 ЧМ
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа14:09
Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил с Бундеслигой и Ла Лигой
Теннис13:49
Джокович установил рекорд по балансу побед на Уимблдоне
НБА13:21
Тимбервулвз нацелен на подписание четырёхкратного чемпиона
Украина12:47
Инсайдер раскрыл намерения Галатасарая касательно игрока Динамо
Формула 112:21
Антонелли удивлён скоростью Феррари на прямых в Сильверстоуне
ЧМ-202612:00
Парагвай – Франция, Канада – Марокко: на что ставить в 1/8 финала?
Бокс11:48
Джошуа признал что поражение от Усика изменило его тренировки
НБА11:25
Хорнетс отказали Бостону в мега-сделке
Европа11:01
Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Канада vs Марокко, Франция vs Парагвай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK