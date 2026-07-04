Парагвай – Франция, Канада – Марокко: на что ставить в 1/8 финала?

Плей-офф чемпионата мира перешёл во вторую стадию – теперь будем наблюдать за матчами 1/8 финала.

Хозяева турнира канадцы встретятся с командой Марокко, которая на прошлом мундиале дошла до полуфинала, а финалист предыдущего ЧМ Франция сыграет против сенсационного Парагвая.

Впереди матч Канада – Марокко. Эксперты GGBET считают, что преимущество имеют номинальные гости. Их победу оценивают с коэффициентом 1,80, тогда как Канада – с коэффициентом 5,19. Кто возьмёт верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Марокко ещё начиная с плей-офф предыдущего чемпионата мира не забивает больше одного гола за матч. Единственным исключением стал поединок против Гаити в третьем туре группового этапа, когда марокканцы отличились сразу четыре раза. К этой серии последним матчем, в котором Марокко забило больше одного мяча, был поединок против Канады в последнем туре группового этапа предыдущего чемпионата мира. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1.

Эксперты считают, что вероятность продолжения серии с максимум 1 голом больше (коэффициент 1,71), чем то, что Марокко забьёт хотя бы дважды (2,13).

В целом, Канада может сделать ставку именно на то, чтобы попытаться сдержать сборную Марокко и сыграть «на ничью». Рискованной ставкой может стать «Будет ли серия пенальти – Да», на которую дают коэффициент 5,5.

Франция, конечно, является большим фаворитом в матче против Парагвая. Болельщики ожидают, что в этой игре забитых мячей будет как минимум столько же, сколько и в предыдущих четырёх матчах, ведь французы в каждом забивали минимум трижды. Если вы также верите, что Франция забьёт как минимум три гола, на это событие можно поставить с коэффициентом 2,1.

Но что, если Парагвай снова сыграет уверенно в обороне и сможет сдержать феноменальную атаку французов, ведь после разгрома от США 1:4, они в следующих трёх матчах пропустили только один мяч. Поставить на то, что Франция забьёт максимум один мяч можно с коэффициентом 3,19.

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