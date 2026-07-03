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ЧМ-2026: Анонс дня — Канада vs Марокко, Франция vs Парагвай

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнером проекта, анонс матчей 1/8 финала Чемпионата мира.
Сегодня, 18:14       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Чемпионат мира все ближе к своему завершению.

Сегодняшними матчами начнется следующая стадия турнира – ⅛ финала.

Канада – Марокко

4 июля | 21:00 | Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США

Источник: Getty Images

Сборная Канады продолжает свой путь на самом успешном для себя и по совместительству домашнем Чемпионате мира по футболу.

“Кленовые” прошли на предыдущей стадии Южную Африку. Этот матч получился не без проблем для подопечных Джесси Марша.

Хозяева турнира смогли одержать победу лишь благодаря голу Стивена Эуштакиу на последних минутах основного времени.

Для марокканцев первый поединок в плей-офф получился точно не менее, а то и более сложным.

Подопечные Мохамеда Уаби встретились с Нидерландами, и этот поединок дошел до серии пенальти, в которой благодаря точности своих игроков и сейвам Яссина Буну именно африканская команда оказалась сильнее.

Интересный факт: Команды встречались на прошлом Чемпионате мира – Марокко победило 2:1.

На сайте betking  на победу Канады можно поставить с коэффициентом 5.33, тогда как победа Марокко оценивается коэффициентом 1.78. Коэффициент на ничью в основное время — 3.30.

Франция – Парагвай

5 июля | 00:00 | Линкольн Файненшл Филд, Филадельфия, США

Источник: Getty Images

В матче против Швеции команда Дидье Дешама в очередной раз утвердилась в статусе неудержимой или почти неудержимой команды.

“Les bleus” легко разобрались со скандинавской сборной, а Усман Дембеле и Килиан Мбаппе провели очередной прекрасный матч на этом Мундиале.

Номинальный фаворит этого поединка очевиден, однако, в отличие от Швеции, Парагвай будет играть в более закрытом стиле, и это может повлиять на ход матча.

Латиноамериканская сборная хорошо знает свои сильные стороны, которые заключаются в надежном центре обороны и быстрых креативных флангах атаки, и, как показал матч против Германии, это может сработать против более сильной “на бумаге” команды.

Однако важно понимать, что Германия подходила к турниру в статусе команды с, возможно, наибольшим количеством проблем среди топ-сборных, чего точно не скажешь о Франции. Пока все указывает на то, что подопечные Дешама готовы устроить ему лучшие проводы с поста главного тренера сборной на его последнем турнире.

Интересный факт: В последний раз Франция и Парагвай встречались на ЧМ-1998, тогда Франция прошла дальше и в итоге стала чемпионом.

В линии betking можно поставить на победу Франции с коэффициентом 1.20, тогда как вероятность успеха Парагвая представлена показателем 17.00, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 6.66.

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