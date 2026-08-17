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Основной игрок сборной Украины пропустит Евро-2026

Илья Ковалев восстанавливается после операции.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Илья Ковалев / FIVB
Илья Ковалев / FIVB

Доигрывающий сборной Украины по волейболу Илья Ковалев не сыграет на Евро-2026, пишет Суспильне.

Издание сообщает, что Ковалев не сможет помочь своей команде из-за проблем со здоровьем.

В ближайшее время волейболист начнет восстановление после операции. Какие именно проблемы у игрока не сообщается.

При этом тренерский штаб уже вызвал замену Ковалеву, вместо него на Евро выступит Тимофей Полуян.

Напомним, что перед стартом Евро наша сборная сыграет еще пять товарищеских поединков, а сам турнир стартует 10 сентября матчем против Израиля.

Ранее также сообщалось, что Виктор Цыганков имеет некоторые проблемы в Жироне.

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