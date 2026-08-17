Совладельцы Челси намерены продать свои акции

Тодд Боули и Марк Уолтер ведут переговоры с мажоритарным владельцем клуба.

Совладельцы Челси Тодд Боули и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже своих акций, сообщает Financial Times.

Напомним, что сейчас мажоритарным акционером Челси является компания Clearlake. Боули и Уолтер часто с ними спорили касательно стратегии развития клуба.

В итоге именно Clearlake оба бизнесмена пытаются продать свои акции.

Касательно такого шага Боули ничгео не известно, а вот Уолтер уже некоторое время распродает свои активы из-за интереса регулириюущих органов к его бизнесу. Ранее бизнесмен уже продал Лейкерс за рекордные 12 млрд долларов.

Ранее также сообщалось, что бывший нападающий Челси перебрался в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!