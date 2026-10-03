Два украинца могут провести поединки в андеркарде Ломаченко

В конце ноября в Лас-Вегасе должен состояться большой вечер бокса, главным событием которого станет поединок Василия Ломаченко. При этом в рамках того же шоу на ринг могут выйти еще два украинских боксера — тяжеловес Андрей Новицкий и полутяжеловес Даниэль Лапин.

Как сообщает Boxing News, Новицкий (16-0, 12 КО), занимающий десятое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе, может провести бой против американца Нормана Нили.

Для украинского супертяжеловеса этот поединок может стать лишь вторым в 2026 году.

Лапин (13-1, 5 КО) в своем предыдущем бою потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Теперь Даниэль попытается вернуться на победный путь уже в ноябре.

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