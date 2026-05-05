Лапин проведет бой в андеркарде шоу Усик - Верховен

Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) проведет бой в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

Соперником украинца в андеркарде боксерского шоу станет француз Бенджамин Мендес Тани (9-1, 2 КО).

Читай также: Усик - Верховен: полный андеркард вечера бокса

Вечер бокса состоится 23 мая в египетской Гизе возле пирамид.

Напомним, что в своем предыдущем бою 21 марта этого года Лапин победил в первом раунде латвийца Кристапса Булмейстерса в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!