Лапин проведет бой в андеркарде шоу Усик - Верховен

Поединок украинского полутяжеловеса пополнил программу вечера бокса в Египте.
Сегодня, 20:50       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Лапин / Getty Images
Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) проведет бой в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

Соперником украинца в андеркарде боксерского шоу станет француз Бенджамин Мендес Тани (9-1, 2 КО).

Вечер бокса состоится 23 мая в египетской Гизе возле пирамид.

Напомним, что в своем предыдущем бою 21 марта этого года Лапин победил в первом раунде латвийца Кристапса Булмейстерса в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

