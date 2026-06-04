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Автоспорт

Антонелли: Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять

Пилот не скрывает чемпионские амбиции.
Сегодня, 16:51       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли поделился своими дальнейшими планами на сезон.

Итальянец уже не скрывает, что претендует на чемпионский титул, однако на его отношении к гонках это никак не сказывается.

Пилот намерен продолжить агрессивно гонять, но при этом он не забывает о своем и долге и перед командой.

Я знаю, что могу выиграть. Но я не хочу об этом думать и терять голову. Выступать в гонках и думать о чемпионстве… Сезон очень длинный. Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять. Потому что я не могу потерять то, чего еще не достиг.

Мы с Расселлом оба в прекрасном положении, у нас у обоих отличная машина – и мы оба хотим победить. Во время гонок мы, естественно, хотим вести честную борьбу, мы не хотим создавать хаос в команде. И, конечно же, мы не хотим расстраивать Тото.

В гонках мы хотим побеждать. Мы хотим быть лучшими. И, конечно, мы выступаем ради себя – и в то же время ради команды

Напомним, что в этот уикэнд пройдет Гран-при Монако

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