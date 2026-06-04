Антонелли: Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять
Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли поделился своими дальнейшими планами на сезон.
Итальянец уже не скрывает, что претендует на чемпионский титул, однако на его отношении к гонках это никак не сказывается.
Пилот намерен продолжить агрессивно гонять, но при этом он не забывает о своем и долге и перед командой.
Я знаю, что могу выиграть. Но я не хочу об этом думать и терять голову. Выступать в гонках и думать о чемпионстве… Сезон очень длинный. Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять. Потому что я не могу потерять то, чего еще не достиг.
Мы с Расселлом оба в прекрасном положении, у нас у обоих отличная машина – и мы оба хотим победить. Во время гонок мы, естественно, хотим вести честную борьбу, мы не хотим создавать хаос в команде. И, конечно же, мы не хотим расстраивать Тото.
В гонках мы хотим побеждать. Мы хотим быть лучшими. И, конечно, мы выступаем ради себя – и в то же время ради команды
Напомним, что в этот уикэнд пройдет Гран-при Монако
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