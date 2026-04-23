Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне

Хавбек Барселоны и сборной Нидерландов сумел побить рекорд Коку по количеству матчей за каталонскую команду.

Матч против Сельты в 33-м туре чемпионата Испании стал для Френки 293-м в составе "сине-гранатовых".

Тем самым Де Йонг стал первым среди нидерландцев, достигшим этой отметки, ранее таким достижением мог похвастаться только Филлип Коку, у которого в активе было 292 игры.

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜.



293 matches and a new record: Frenkie de Jong becomes the Dutch player with the most appearances in the history of FC Barcelona. 🍊 🇳🇱 pic.twitter.com/pNTM4ohSyV — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026

Добавим, что бывший полузащитник Барселоны поздравил соотечественника с рекордом и вручил ему памятную футболку.

Тем временем Ямаль находится под угрозой пропустить остаток сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!