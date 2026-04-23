iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне

Коку поздравил соотечественника с новым достижением.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Френки де Йонг / Getty Images

Хавбек Барселоны и сборной Нидерландов сумел побить рекорд Коку по количеству матчей за каталонскую команду.

Матч против Сельты в 33-м туре чемпионата Испании стал для Френки 293-м в составе "сине-гранатовых".

Тем самым Де Йонг стал первым среди нидерландцев, достигшим этой отметки, ранее таким достижением мог похвастаться только Филлип Коку, у которого в активе было 292 игры.

Добавим, что бывший полузащитник Барселоны поздравил соотечественника с рекордом и вручил ему памятную футболку.

Тем временем Ямаль находится под угрозой пропустить остаток сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK