Френки де Йонг прокомментировал поведение Ямаля вне поля

Оценил подход Ламина Ямаля к тренировкам и матчам.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что Ханси Флик хотел наказать Ламина Ямаля за его опоздание на тренировку перед матчем против ПСЖ. Наказание заключалось в том, что Ямаль должен был выйти с запаса на матч, однако руководство Барселоны не поддержало идею немецкого тренера. Ранее сам Флик опроверг эту информацию.

Однако игрок Барселоны Френки де Йонг высказался о подходе Ламина Ямаля к тренировкам:

"Ламин в жизни должен делать то, что считает нужным. Я не обязан этим управлять. Я не тот человек, чтобы указывать ему, куда идти обедать.

Моя обязанность — помогать ему на поле. И он хорошо справляется — как на тренировках, так и в играх.

Если он продолжит в том же духе, мне всё равно, что он будет делать за пределами поля", — цитирует слова де Йонга El Pais.

Напомним, сегодня Барселона сыграет против Жироны. Матч начнётся в 17:30.

