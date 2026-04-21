ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему

Наставник ПСЖ Луис Энрике заинтересован в подписании форварда Атлетико Хулиана Альвареса.

Отмечается, что французский клуб готов предложить за аргентинца 100 миллионов евро и форварда Кан-Ина Ли.

Как передает источник, добавление к трансферному соглашению нападающего из Южной Кореи сделано для уверенного подписания Альвареса, ведь, в свою очередь, "матрасники" интересовались 25-летним корейцем.

К слову, Луис Энрике видит в Хулиане ключевого игрока состава ПСЖ, и самое главное, он хочет строить команду вокруг него в случае его перехода.

