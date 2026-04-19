Лион без Яремчука победил в украинском дерби

ПСЖ не сумел конвертировать доминацию в голы.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images

В воскресенье, 19 апреля, ПСЖ принимал дома Лион. Илья Забарный вышел в старте, а вот Роман Яремчук остался на лавке.

Уже на самом старте матча Эндрик сначала открыл счет, а затем ассистировал на второй гол Морейре.

ПСЖ давил весь тайм, но лучшим моментом, чтобы отличиться, стал пенальти Рамуша, который португалец не сумел забить.

Весь второй тайм Лион держал оборону, что ПСЖ сумел довести показатель владения мячом до 75%. Однако отличиться парижанам удалось лишь и в самой концовке.

ПСЖ - Лион 1:2
Голы: Кварацхелия, 90+4 - Эндрик, 6, Морейра, 18

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

ПСЖ еще раз обыграл Ливерпуль и вышел в полуфинал ПСЖ еще раз обыграл Ливерпуль и вышел в полуфинал
Лион определился с будущим Яремчука Лион определился с будущим Яремчука
Дебютный гол Яремчука помог Лиону обыграть Лорьян Дебютный гол Яремчука помог Лиону обыграть Лорьян
Морган Роджерс может сменить АПЛ на Лигу 1 Морган Роджерс может сменить АПЛ на Лигу 1

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Кривбасс разбил Рух, Эпицентр и Карпаты не забивали голов
просмотров

Вчера, 23:45
Европа23:45
Лион без Яремчука победил в украинском дерби
НБА22:55
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Европа22:19
Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг
Шахматы22:05
Украинский шахматист стал чемпионом Европы
Европа21:35
Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии
Киберспорт21:20
NaVi сыграют против росиян за вылет с PGL Wallachia
Украина20:45
УПЛ: Кривбасс разбил Рух, Эпицентр и Карпаты не забивали голов
Европа20:28
Манчестер Сити сделал серьезную заявку на чемпионский титул
Автоспорт20:00
Ферстаппен упустил победу на Нюрбургринге
Формула 119:30
Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду
