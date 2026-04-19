Лион без Яремчука победил в украинском дерби

ПСЖ не сумел конвертировать доминацию в голы.

В воскресенье, 19 апреля, ПСЖ принимал дома Лион. Илья Забарный вышел в старте, а вот Роман Яремчук остался на лавке.

Уже на самом старте матча Эндрик сначала открыл счет, а затем ассистировал на второй гол Морейре.

ПСЖ давил весь тайм, но лучшим моментом, чтобы отличиться, стал пенальти Рамуша, который португалец не сумел забить.

Весь второй тайм Лион держал оборону, что ПСЖ сумел довести показатель владения мячом до 75%. Однако отличиться парижанам удалось лишь и в самой концовке.

ПСЖ - Лион 1:2

Голы: Кварацхелия, 90+4 - Эндрик, 6, Морейра, 18

