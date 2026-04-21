Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната

Во вторник, 21 апреля состоится матч Жироны: каталонская команда примет Бетис. На пресс-конференции перед игрой главный тренер хозяев Мичел Санчес высказался о том, кто выйдет на поле вместо травмированного Владислава Ваната.

Добавим, что украинский форвард получил повреждение в матче против Вильярреала и теперь уже не сможет помочь команде до конца текущего сезона.

Сейчас на позиции девятки у нас есть только Стуани. Он уже некоторое время хорошо тренируется и нуждается в игровой практике.

"Это непредсказуемая ситуация, и нам придется искать решение. Стуани, Джоэл, Цыганков или Клаудио могут помочь, а также, возможно, некоторые игроки из дублирующего состава", - цитирует Мичела L'Esportiu de Catalunya.

