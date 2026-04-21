Бонуччи назвал тренера, которого следует пригласить на пост наставника сборной Италии

Хочет полную перестройку в национальной команде.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, что нужно изменить в национальной команде, чтобы наконец достичь успеха на турнирах.

Напомним, что бывший игрок Ювентуса в настоящее время занимает пост ассистента главного тренера сборной Италии.

"Что касается потенциального тренера сборной Италии, то, судя по обсуждаемым именам, есть реальное желание начать всё сначала", — сказал он.

Я бы начал с рассмотрения возможности пригласить Гвардиолу. Это означало бы полную перестройку всего, что происходило в прошлом. Думаю, это очень сложно, но сейчас мечтать не вредно.

Добавим, что Дженнаро Гаттузо покинул сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026.

