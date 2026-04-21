Уордли отверг значение боя между Усиком и Дюбуа

Cчитает, что почти все боксеры проиграли бы украинскому чемпиону.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли рассказал, смотрел ли он бой своего будущего соперника против Александра Усика.

Напомним, что в прошлом году Дюбуа проиграл нокаутом украинскому боксёру в пятом раунде, после этого поединка британец больше не боксировал.

"Он хорошо выглядел в реванше с Усиком, я уже говорил: в поражении от Усика нет ничего постыдного — это боец поколения, выдающийся спортсмен. Здесь в принципе не так много выводов, которые можно сделать", — приводит слова Фабио DAZN Boxing.

Я уже отмечал ранее: 98% бойцов дивизиона либо проиграют Усику, либо проведут с ним крайне тяжёлый бой, он совершенно другой, не похожий на меня боец. В том бою есть моменты, которые нельзя напрямую переносить на то, как я собираюсь действовать против Дэниела. Поэтому я не придаю тому поединку большого значения.

Ранее и Дюбуа высказался о своём опыте перед боем против своего соотечественника.

