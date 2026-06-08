Легенда Милана возглавил клуб Серии Б

Авеллино объявил о назначении Алессандро Несты на пост главного тренера.

В карьере легенды Милана это будет уже четвертый клуб Серии B. Ранее он возглавлял Перуджу, Фрозиноне и Реджину.

Последним местом работы Несты была Монца, с которой он вылетел из Серии А в сезоне-2024/25.

50-летний специалист подписал контракт до 2028 года.

Ранее также сообщалось, что сборная Италии вернет своего тренера.

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