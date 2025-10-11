iSport.ua
Легенда Милана признался, что на самом деле хотел играть за Интер

Алессандро Неста очень не хотел становиться "россонери".
Вчера, 15:30       Автор: Андрей Безуглый
Алессандро Неста / Getty Images
Алессандро Неста / Getty Images

Бывший защитник Милана Алессандро Неста признался, что никогда не планировал присоединятся к "россонери".

Более того, игрок намеревался присоединится к Интеру и был уверен, что именно "нерадзурри" будуть доминирующей силой в Италии.

Первые полгода были ужасными, потому что я не хотел быть в Милане. Я скучал по всему, скучал по Риму. Мы, римляне, такие – мы замкнутые.

Представьте, за несколько месяцев до этого был вариант с Ювентусом, но, честно говоря, я не хотел туда переходить. Потом трансфер в Ювентус сорвался, и я должен был перейти в Интер. После 5 мая и вариант с Интером испарился.

Я не хотел переходить в Милан, потому что для меня Интер был командой, которая победит в следующем сезоне – я был в этом уверен. А вместо этого мы выиграли с Миланом Лигу чемпионов в первом же сезоне

Напомним, что Алессандро Неста присоединился к Милану в 2002 году за 31 млн евро. Вместе с клубом он выиграл девять трофеев, включая две Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Интер Майами может возродить культовое трио.

