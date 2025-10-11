iSport.ua
Интер Майами снова задумался о воссоединении культового трио

Неймар может оказаться в МЛС.
Вчера, 13:40       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Интер Майами снова заинтересовался Неймаром, пишет Daily Mail.

33-летний бразилец сейчас віступает за Сантос, его представители готовы вести переговоры с американским клубом.

В Интер Майами высоко оценивают шанс снова возродить легендарной трио с Неймаром, Месси и Суаресом.

На текущий момент переговоры между сторонами еще не начинались, однако издание ожидает, что вскоре Интер попробует договориться с бразильцем.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Бавария следит за звездой Манчестер Юнайтед.

