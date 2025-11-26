Неймар снова выбыл с травмой

Бразилец не сыграет больше в этом году.

Нападающий Сантоса Неймар снова получил травму, пишет Globo.

Бразилец повредил колено в матче с Мирассолом, где отметился голом. Следующий матч Неймар уже пропустил.

Как пишет издание, у нападающего повреждение мениска, а потому восстановление займет некоторое время.

С большой долей вероятности Неймар больше не выйдет на поле до конца этого года.

33-летний бразилец провел в текущем сезоне 25 матчей, отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что вингер Руха выбыл с серьезной травмой.

