Неймар снова выбыл с травмой

Бразилец не сыграет больше в этом году.
Вчера, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Сантоса Неймар снова получил травму, пишет Globo.

Бразилец повредил колено в матче с Мирассолом, где отметился голом. Следующий матч Неймар уже пропустил.

Как пишет издание, у нападающего повреждение мениска, а потому восстановление займет некоторое время.

С большой долей вероятности Неймар больше не выйдет на поле до конца этого года.

33-летний бразилец провел в текущем сезоне 25 матчей, отличившись семью голами и тремя ассистами. 

Ранее также сообщалось, что вингер Руха выбыл с серьезной травмой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

