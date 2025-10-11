Бавария обратила внимание на звезду МЮ

Мюнхенская Бавария положила глаз на полузащитника Бруна Фернандеша. Английский Манчестер Юнайтед установил ценник на капитана команды, сообщает TEAMtalk.

"Красные дьяволы" стремятся выручить за португальца 40 млн фунтов. Сам Фернандеш якобы готов сменить клубную прописку. В то же время хавбек не заинтересован в предложениях с Ближнего Востока.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 8 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Контракт капитана с МЮ рассчитан до лета 2027 года. В договоре также предусмотрена опция пролонгации.

Тем временем форвард Джошуа Зиркзе стремится покинуть Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

