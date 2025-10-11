iSport.ua
Бавария обратила внимание на звезду МЮ

Немецкий гранд рассмотрит трансфер.
Вчера, 09:58       Автор: Антон Федорцив
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Мюнхенская Бавария положила глаз на полузащитника Бруна Фернандеша. Английский Манчестер Юнайтед установил ценник на капитана команды, сообщает TEAMtalk.

"Красные дьяволы" стремятся выручить за португальца 40 млн фунтов. Сам Фернандеш якобы готов сменить клубную прописку. В то же время хавбек не заинтересован в предложениях с Ближнего Востока.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 8 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Контракт капитана с МЮ рассчитан до лета 2027 года. В договоре также предусмотрена опция пролонгации.

Тем временем форвард Джошуа Зиркзе стремится покинуть Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

