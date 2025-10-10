Форвард Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб уже зимой

Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе хочет поскорее сменить клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

Нидерландец очень недоволен своим временем в клубе, а потому боится пропустить ЧМ-2026.

Зиркзе очень интересен Роме, так как Гасперини давно хотел поработать с игроком. Также за Зиркзе следят Вест Хэм и Эвертон.

В текущем сезоне форвард сыграл лишь 100 минут и уже попросил своего агента начать поиски нового клуба.

Ранее также в Манчестер Юнайтед прокомментировали слухи о продаже клуба.

