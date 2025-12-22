iSport.ua
Хоккей

НХЛ: Колорадо разгромил Миннесоту, Питтсбург обыграл Монреаль в буллитах

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:54       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 22 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли восемь поединков.

Результаты матчей НХЛ за 22 декабря

Миннесота – Колорадо 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Бостон – Оттава 2:6 (1:3, 1:3, 0:0)

Даллас – Торонто 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

Нашвилл – Рейнджерс 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Нью-Джерси – Баффало 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Питтсбург – Монреаль 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 2:1)

Юта – Виннипег 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Эдмонтон – Вегас 4 (2:0, 2:1, 0:2)

