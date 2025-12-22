Ямаль закрепился на втором месте по голам в топ-5 лиг

Ламин Ямаль забил в матче против Вильярреала, этот гол стал для него 21-м в чемпионате Испании.

Теперь вингер вышел на второе место в топ-5 лиг по числу голов, забитых до 19 лет.

Отмечается, что он смог забить 21 гол в 87 проведённых матчах. Больше Ямаля в возрасте до 19 лет в топ-5 лиг забил лишь Килиан Мбаппе, который сумел отличиться 23 раз.

21 - Lamine Yamal has scored 21 goals in 87 LaLiga appearances - Only Kylian Mbappé (23) has scored more goals before turning 19 in Europe's top five leagues in the 21st century. Diamond. pic.twitter.com/hMtNRteR1s — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2025

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Ламина 7 голов и 7 ассистов в 14 матчах чемпионата Испании.

К слову, в субботу, 21 декабря, прошёл матч Жироны, в составе которой выступали Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

