Ямаль закрепился на втором месте по голам в топ-5 лиг

Догоняет Мбаппе.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Ламин Ямаль забил в матче против Вильярреала, этот гол стал для него 21-м в чемпионате Испании.

Теперь вингер вышел на второе место в топ-5 лиг по числу голов, забитых до 19 лет.

Отмечается, что он смог забить 21 гол в 87 проведённых матчах. Больше Ямаля в возрасте до 19 лет в топ-5 лиг забил лишь Килиан Мбаппе, который сумел отличиться 23 раз.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Ламина 7 голов и 7 ассистов в 14 матчах чемпионата Испании.

К слову, в субботу, 21 декабря, прошёл матч Жироны, в составе которой выступали Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

