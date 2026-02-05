Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1

Популярное издание RacingNews365 опубликовало рейтинг зарплат в Формуле-1 перед сезоном-2026.

На первом месте оказался пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, его доход составляет 70 миллионов долларов, на втором месте семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из Феррари, его сумма - 60 миллионов долларов.

Однако отмечается, что Скудерия выплачивает множество бонусов британцу, из-за которых доход достигает 100 миллионов долларов.

Топ-3 замыкают сразу два пилота: Шарль Леклер и Джордж Рассел, у монегаска и британца по 34 миллиона долларов.

