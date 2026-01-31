Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне

На этой неделе прошли предсезонные практики в Барселоне. Ред Булл по итогам тестов занял 6-е место по километражу (145 кругов) и 5-ю позицию по времени (+1,238). Лучшее время показал пилот Феррари Хэмилтон - 1:16,348.

Макс Ферстаппен прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне, которые прошли в закрытом формате, для Мotorsport:

Я бы сказал, что в целом все прошло довольно хорошо. Утром в первый день мне не удалось проехать много кругов, отчасти из-за погоды. Но в пятницу все прошло более удачно: я проехал много кругов, мы многое узнали. Есть еще немало моментов, над которыми мы хотим поработать, но думаю, это нормально.

"С совершенно новым двигателем мы смогли проехать очень много кругов - это хорошее, вдохновляющее начало. У меня отличные ощущения, но пока еще рано делать какие-либо выводы. Предстоит еще много работы, но начало во многих отношениях хорошее. Формула новых правил все еще сложна для всех, но это нормально".

Ранее предсезонные практики прокомментировал семикратный чемпион мира Формулы-1.

