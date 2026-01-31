iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне

Нидерландец оценил работу нового двигателя.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На этой неделе прошли предсезонные практики в Барселоне. Ред Булл по итогам тестов занял 6-е место по километражу (145 кругов) и 5-ю позицию по времени (+1,238). Лучшее время показал пилот Феррари Хэмилтон - 1:16,348.

Макс Ферстаппен прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне, которые прошли в закрытом формате, для Мotorsport:

Я бы сказал, что в целом все прошло довольно хорошо. Утром в первый день мне не удалось проехать много кругов, отчасти из-за погоды. Но в пятницу все прошло более удачно: я проехал много кругов, мы многое узнали. Есть еще немало моментов, над которыми мы хотим поработать, но думаю, это нормально.

"С совершенно новым двигателем мы смогли проехать очень много кругов - это хорошее, вдохновляющее начало. У меня отличные ощущения, но пока еще рано делать какие-либо выводы. Предстоит еще много работы, но начало во многих отношениях хорошее. Формула новых правил все еще сложна для всех, но это нормально".

Ранее предсезонные практики прокомментировал семикратный чемпион мира Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне
ФИА разрешила спор по моторам ФИА разрешила спор по моторам
Формула 1: Феррари представила новый болид и ливрею Формула 1: Феррари представила новый болид и ливрею
Ферстаппен дал прогноз на старт нового сезона Ферстаппен дал прогноз на старт нового сезона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Другие страны14:59
Бензема определился с карьерными приоритетами
Европа14:51
Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико
Формула 114:28
Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне
Европа14:19
Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо
Европа13:53
Французский защитник Реала вернулся из лазарета
Биатлон13:51
Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
Бокс13:29
The Ring назвал лучшего боксера 2025 года
Теннис13:13
Рыбакина триумфовала на Australian Open
Европа13:04
Леон Горетцка не сменит клуб зимой
Украина12:55
Суперлига: Днепр примет Мавп, Киев-Баскет встретится с Кривбассом, Запорожье будет противостоять Соколам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK