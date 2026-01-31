Хэмилтон подвёл итоги тестов Феррари

В пятницу, 30 января, прошёл предсезонный тест в Барселоне. Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил лучшее время круга — 1:16,348. Вторым стал пилот Мерседеса Джордж Расселл (+0,097), а тройку лучших замкнул Ландо Норрис на Макларене (+0,246).

После тестов семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон подвёл итоги и вынес вердикт новому поколению болидов Скудерии в комментарии для The Race.

Это поколение машин на самом деле немного веселее в управлении. Они склонны к избыточной поворачиваемости, резкие, с пробуксовкой. Их проще поймать, и я определённо могу сказать, что получаешь больше удовольствия.

"Мы не обманываем себя и понимаем, что нам ещё есть над чем работать. Мерседес тоже отлично поработал. Думаю, Ред Булл и Хаас также провели хорошие заезды, поэтому мы пока точно не знаем, где находимся. Но считаю, что первая неделя получилась удачной, и мы можем оттолкнуться от этого".

Тем временем Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне.

