iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон подвёл итоги тестов Феррари

Семикратный чемпион мира Формулы-1 доволен новым поколением болидов.
Сегодня, 08:14       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В пятницу, 30 января, прошёл предсезонный тест в Барселоне. Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил лучшее время круга — 1:16,348. Вторым стал пилот Мерседеса Джордж Расселл (+0,097), а тройку лучших замкнул Ландо Норрис на Макларене (+0,246).

После тестов семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон подвёл итоги и вынес вердикт новому поколению болидов Скудерии в комментарии для The Race.

Это поколение машин на самом деле немного веселее в управлении. Они склонны к избыточной поворачиваемости, резкие, с пробуксовкой. Их проще поймать, и я определённо могу сказать, что получаешь больше удовольствия.

"Мы не обманываем себя и понимаем, что нам ещё есть над чем работать. Мерседес тоже отлично поработал. Думаю, Ред Булл и Хаас также провели хорошие заезды, поэтому мы пока точно не знаем, где находимся. Но считаю, что первая неделя получилась удачной, и мы можем оттолкнуться от этого".

Тем временем Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферарри Льюис Хемилтон

Статьи по теме

Хэмилтон выразил опасения по поводу болидов Формулы-1 на сезон-2026 Хэмилтон выразил опасения по поводу болидов Формулы-1 на сезон-2026
Бывший напарник Хэмилтона: "Ему по-прежнему некомфортно в машине" Бывший напарник Хэмилтона: "Ему по-прежнему некомфортно в машине"
Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд
Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны

Видео

Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа
Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа09:42
Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны
НХЛ09:13
НХЛ: Чикаго уступил Коламбусу
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромили Вашингтон, Денвер обыграл Клипперс
Европа08:35
Ортега близок к уходу из Манчестер Сити
Формула 108:14
Хэмилтон подвёл итоги тестов Феррари
Европа07:46
Хосе Хименес может продолжить карьеру в Серии А
Европа07:25
Оценка Малиновского за матч с Лацио
Европа07:10
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
Лига Европы01:20
Лига Европы: стало известно расписание стыковых матчей
Лига Чемпионов01:10
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK